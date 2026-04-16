日本サッカー協会(JFA)は16日、元日本代表の中村俊輔氏(47)が日本代表コーチに就任することを発表した。北中米ワールドカップを2か月後に控えたなかでの電撃招聘となった。中村氏は選手時代に国際Aマッチ98試合24得点を記録。W杯は2006年ドイツ大会、10年南アフリカ大会を経験した。22年限りで現役を退き、その後は23年から昨シーズンまで横浜FCでコーチを担当。今シーズンはフリーの立場でU-19 Jリーグ選抜のコーチを務め、解