北中米ワールドカップ決勝が行われるスタジアムへの鉄道料金が、通常の約8倍になるかもしれない。米『ロイター』や米ラジオ局『KWSN』が伝えている。ニュージャージー州のミッキー・シェリル知事は、大会期間中の交通費について、国際サッカー連盟(FIFA)が費用の一部を負担すべきだと主張した。知事は「この費用をニュージャージー州の通勤者や納税者に長年負担させることは公平ではない」と述べ、輸送費の分担を求めている。