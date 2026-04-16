BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[ダニエル アルトマイヤー] 0 - 2 [アレク モルカン] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第4日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス2回戦で、ダニエル アルトマイヤーとアレク モルカンが対戦した。 第1セットはアレク モルカンが6-4で先取。