BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[オルランド ルス / ラファエル マトス] 2 - 0 [ヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソン] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第4日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子ダブルス準々決勝で、オルランド ルス / ラファエル マトスとヤン ジェリンスキ / ルー