そわそわ…▶▶この作品を最初から読むSNS総フォロワー250万人超えのインフルエンサー、「りせとルイス」をご存知ですか？国際結婚をしたおふたりは、ルイスさんからりせさんへの紳士的で優しいやりとりや、2024年に誕生した愛娘るるちゃんの子育てに励む姿をSNSに投稿し、支持を集めています。りせさんが「家事ができなかった」と謝ると、「ありがとう！ 娘に時間を使ってくれたんだね」と逆に感謝されたり、疲れた夜に