将来が不透明で自分のことが嫌いな女性が、姉との長崎の旅を通して、自身を受け入れていく姿を描く映画「いろは」。 佐世保市出身の横尾 初喜監督がメガホンをとった最新作で、長崎を舞台に姉妹2人の旅路を描いたロードムービーです。 佐世保市で15日に、完成披露試写会が行なわれました。 ※詳しくは動画をご覧ください