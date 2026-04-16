長崎市の花「アジサイ」を、約40種類、2万2000株栽培する長崎市の「三浦園芸」。 18日(土)から始まる直売会を前に、3代目の三浦 僚さんらが、長崎市の鈴木市長を16日に表敬訪問しました。 来月15日から始まる『OTAKUSAまつり＋』では、約1300鉢のアジサイを出荷し、中島川周辺を彩るそうです。 ※詳しくは動画をご覧ください