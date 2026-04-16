16日（木）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は、2025-26シーズンのファン感謝祭を開催するとクラブ公式サイトで発表した。 本イベントは6月14日（日）13時～15時頃に相好アリーナ四日市 多目的室1で開催される。参加対象はV三重のファンクラブ「FAMILIE（ファミリエ）」のオンライン、オフライン会員。参加費や参加選手は未定となっている。 当日はシーズン