6回1失点と好投したオリックス・寺西＝京セラドームオリックスが3連勝。先発の寺西は6回5安打1失点で今季初勝利を挙げた。打線は0―1の四回、紅林の2点二塁打、大城の適時打で3得点し逆転。八回には紅林の適時二塁打などで4点を奪った。西武は投打とも低調で3連敗。