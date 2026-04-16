阪神戦に先発した巨人・田中将＝甲子園巨人は田中将が6回3失点で2勝目。丁寧に低めへ集め、4―2の五回は1死満塁のピンチを犠飛による1失点にとどめた。一回にダルベックが3点本塁打、三回はキャベッジが適時打。ルーカスが一回に乱れた阪神は今季初の連敗。