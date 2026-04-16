竹書房は、『咒喰ノ契リ』(原作：夢見里龍、漫画：夢乃むえ)の第1巻を、2026年4月16日(木)に発売した。＜あらすじ＞呪いを裁く男と、神をも喰らう花嫁──最も出会ってはいけない二人の運命が交錯する禁断の契。政府公認の呪禁師・斎条不知ヰ(さいじょうしらぬい)は、呪を証拠に罪を裁く男。彼が娶ったのは、“呪の娘”と呼ばれた少女・環梓依(たまずさより)。だがその婚姻は、咒神を誘うための政略契約だった。しかし、追い詰めら