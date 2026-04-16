4月23日19時放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）では、M！LKが話題のヒット曲を2曲披露。また、AdoがMCの上垣皓太朗アナウンサーと初対面トークを繰り広げるほか、石川晟也、＆TEAM、増田貴久、DA PUMPも登場する。【写真】timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンドらが『ＳＴＡＲ』に出演決定「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや