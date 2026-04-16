◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト・ウォルターズ―巨人・ウィットリー（１８時・神宮）◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・村上頌樹―中日・柳裕也（１８時・甲子園）◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島・岡本駿―ＤｅＮＡ・平良拳太郎（１８時・マツダスタジアム）◆パ・リーグ日本ハム・北山亘基―西武・渡辺勇太朗（１８時・エスコンＦ）◆パ・リーグ楽天・藤井聖―ロッテ・種市篤暉（１８時・楽天モバイル）◆パ・リー