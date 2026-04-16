毎日のメイクをアップデートしたいけれど、できるだけ予算は抑えたいという人も多いのでは。そんな願いにそっと寄り添ってくれるのが、【CEZANNE（セザンヌ）】から展開されているコスメたち。今回は、900円以下という手頃な価格でありながら、上品なツヤ感や自然な立体感を演出できる、セザンヌの優秀コスメをご紹介します。 穏やかなトーンの4色チーク 【CEZANNE】「ブレンドカラーチー