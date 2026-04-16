◆パ・リーグオリックス７―１西武（１６日・京セラＤ）西武はオリックス相手に３戦連続の１得点負け。今季初の同一カード３連敗で再び最下位に転落した。両軍無得点の４回１死二塁でドラ１・小島大河捕手（明大）がチーム２３イニングぶりの適時打となる一塁手強襲の適時打を放ち先制。７回２死一塁では佐藤太が球足の弱い三ゴロを放ち一塁にヘッドスライディングする気迫を見せたが、得点には結びつかなかった。先発・菅