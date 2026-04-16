アイドルグループ「ゆえない」のメンバーで、グラビアアイドルの月花(つきばな)めもりが15日、自身のX(旧ツイッター)を更新。6月6日のライブをもってアイドル活動を卒業し、ソロ活動に専念することを発表した。 【写真】復帰後はグラビアにも力を入れていた月花めもりすごい迫力！ 月花は2022年に「大葉めも」名義でグラビアアイドルとしてデビュー。2023年に当時の所属事務所からの退所を発表し