NBAのプレイイントーナメントは日本時間16日、2試合が行われました。プレイインとは、レギュラーシーズン終了後、プレイオフの第7・第8シード(出場枠)をかけて行われる短期決戦。東西各カンファレンスの7〜10位のチームが出場し、7・8位の一戦の勝者は第7シードへ。7・8位の敗者は、9・10位の一戦の勝者と戦い勝った方が第8シードとなります。イースタン・カンファレンス7位の76ers(セブンティシクサーズ)は8位のマジックに109-97