「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）“伝統の一戦”に初登板した巨人の先発・田中将が、６回７安打３失点で今季２勝目。野茂英雄（近鉄、米大リーグ・ドジャースなど）を超え、歴代単独３位となる日米通算２０２勝目を挙げた。「とにかく勝つことができて良かったです」。試合を終えると笑顔でベンチを飛びだしてナインとハイタッチを繰り返した。甲子園のマウンドは、楽天時代の２２年５月２４日以来、１４２３日ぶり