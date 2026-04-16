「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）阪神は巨人に競り負けて今季初の連敗。開幕６カード目で初めての負け越し。またシーズン最初の甲子園でのカードで巨人に負け越すのは１９年以来となった。スライド登板で先発したルーカスは立ち上がりに苦しんだ。先頭・松本にストレートの四球。佐々木も２球連続ボールで、７球目にようやく初めてストライクを取った。だが結果的に四球で一、二塁とピンチ拡大。１死後、ダルベッ