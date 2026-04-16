俳優の仲島有彩（２０）が１６日、都内で行われたドラマ「転校生ナノ」（２４日よりＦＯＤで配信スタート）完成披露イベントに演出を手がけた堤幸彦監督らと出席した。世界中を熱狂させたタイ発の話題作を日本版にリメークし、堤監督、熊切和嘉監督、ユ・ヨンソン監督、畑中みゆき監督の４人がオムニバス形式で演出を手がけた。今作で俳優デビュー、この日が初の舞台あいさつだった仲島はド緊張。そんな仲島を堤監督は「新人