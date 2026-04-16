◇パ・リーグオリックス7ー１西武（2026年4月16日京セラドーム大阪）オリックスが今季2度目の同一カード3連勝を飾り、今季最多の貯金3を蓄えて2位に浮上した。0―1の4回、4番・中川の二塁内野安打と6番・森の遊撃内野安打で2死一、二塁の好機をつくると、7番・紅林が左中間への2点二塁打を放ち、劣勢をひっくり返した。2回無死満塁の第1打席で捕邪飛に倒れていた背番号24は「ここまでチームに迷惑をかけていたので、な