お店にはこんなお客さんも！今やコンビニなどでも気軽に買えるベーグル。「サモエドベーグル」なんていうかわいいベーグルまで登場しています。ニューヨークに韓国、様々なスタイルがあること知ってました？出水キャスターが訪ねたのは、東京・赤坂にあるベーグルカフェ。出水麻衣キャスター「It's so American！すごいアメリカの雰囲気です。日本語の表示が小さいです。ベーグルもいっぱいあります。懐かしい」じつは高