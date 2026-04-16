5回から登板し、2回を無失点と好投したロッテ・八木＝ZOZOマリンロッテは五回から2回無失点の八木が、15日のプロ初勝利に続く2勝目を挙げた。同点の六回に代打ポランコの左前打で勝ち越し、七回に小川の右前打で加点。日本ハムは細野が5回3失点。打線は五回以降、散発3安打に終わった。