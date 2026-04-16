◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月16日甲子園）巨人の田中将大投手（37）が16日の阪神戦で先発し、6回7安打3失点の粘投で今季2勝目を挙げた。甲子園での勝利は11年4月15日のオリックス戦以来、15年ぶりとなった。ヒーローインタビューで田中は「チームは初戦勝っていたので、何とか連勝したいなという気持ちでマウンドに上がりました。なかなか狙ったところにボールが決まらず、苦しい投球だったんですけど、何とか我