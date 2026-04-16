【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】海外ファン驚愕の「衝撃ゴール」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが現世界女王から奪った衝撃のゴラッソは、海を越えて世界中のサッカーファンをも熱狂させている。パリ五輪金メダルのアメリカ女子代表と敵地で3連戦を戦っているなでしこジャパン。1−2で敗れた第1戦から中2日で迎えた4月15日の第2戦