「赤城雷神杯・Ｇ１」（１６日、桐生）藤原碧生（２６）＝岡山・１２９期・Ａ１＝が１６日の準優１０Ｒで１着。４カドからコンマ０５のトップスタートを決めて、力強くまくり切った。レース後は笑顔満開で、「行き足から伸びにしっかりつながっていたし、舟の向きも良かったです」と手応えをつかんでいた。１７日の優勝戦を見据えては「最低限、この足をキープできれば十分に戦えると思います」とキッパリ。「あとはしっかり