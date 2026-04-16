ルフトハンザグループは、原油価格の高騰とストライキによる追加負担に伴い、供給能力を調整する。夏スケジュール期間中、ルフトハンザ・シティラインの輸送能力を即時かつ永久的に除外する。現地時間4月18日から27機のCRJ機を計画から永久的に除外する。すでに機体運用能力の限界に近づいており、運航コストも高いという。さらに夏スケジュール終了時には、最後の4機のエアバスA340-600型機を退役させ、ボーイング747-400型機2機