今月27日からアメリカで開かれる「NPT＝核拡散防止条約再検討会議」に、原水爆禁止日本協議会は代表団を派遣すると発表しました。 代表団として派遣されるのは、県原水協の田中 弘法代表理事(73)と、祖母が被爆体験者の内田 知也さん(34)の2人です。 NPT再検討会議は、今月27日からアメリカ・ニューヨークの国連本部で約1か月にわたり開催されます。 ※詳しくは動画をご覧ください