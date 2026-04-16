ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は16日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。岡山支部が誇るトップルーキー藤原碧生（26）が準優勝戦10Rで会心の一撃をさく裂させた。他5人のスタートがコンマ10〜20台の中、4カドからコンマ05の踏み込み。スロー3艇を一気に捲り切り、3月7日の児島73周年記念以来4回目となるG1優勝戦進出を決めた。レース後は「スタ