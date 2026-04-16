俳優の伊藤沙莉（31）が14日、Instagramを更新。指輪が輝く最新ショットを披露し、注目を集めている。【映像】伊藤沙莉の18歳年上の夫2024年末に劇作家の蓬莱竜太さん（50）と結婚し、“18歳差婚”が話題になっていた伊藤。Instagramでは、家族がサプライズで用意してくれたケーキや、兄でお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介との2ショットなど、プライベートな一面も発信してきた。指輪を見せた最新ショットに反響2026年4