◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムはロッテに痛恨の２連敗で借金１とした。３―３の６回に２番手の斎藤がポランコに勝ち越し適時打を浴びた。打線は４回に矢沢が今季２号ソロを放った。先発は３月３１日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成した細野だったが、５回５安打３失点。申告敬遠１つを含む５四死球と制球が定まらない場面もあり、「立ち上がりから粘ることができた