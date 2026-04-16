◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは日本ハムに勝ってカード勝ち越しを決めた。藤原が初回先頭で細野からチーム初安打を放った。細野には３月３１日の日本ハム戦（エスコン）で屈辱のノーヒットノーランを喫しており、この安打で対細野には１０イニング目、３０人目の打者でようやく快音を響かせた。２点をリードされた３回無死満塁。寺地の一ゴロでまずは１点をもぎ取り、なおも１死満塁