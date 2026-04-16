◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人は阪神との接戦を制して甲子園で２連勝した。先発の田中将大投手が６回３失点の粘投で２勝目。バッテリーを組んだ岸田行倫捕手が懸命にリードした。岸田自身、４試合ぶりの先発出場だった。１１、１２日のヤクルト戦（東京Ｄ）は山瀬慎之助捕手がスタメン出場し、連敗したが、プロ初本塁打を放つなど攻守でアピールしていた。１４日の阪神戦（甲子園）は大城卓