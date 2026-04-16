大相撲の春巡業が１６日、神奈川・横浜市で行われた。幕内・獅司（雷）が、四股などの基礎運動で汗を流した。先月２９日から始まった春巡業は関西圏をまわり、後半は関東を中心に開催される。全国各地を巡る巡業で獅司は「普段東京で食べられないものなら食べに行く」と、名産を味わっている。横浜入りした前夜は中華街に出向いたといい、「中華はあまり得意でないが、肉まんを食べた。お店には入ってないけど」と、食べ歩きを