◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）阪神は開幕から１７試合目で今季初の連敗を喫した。６カード目で初の負け越し。１４日に続く１点差で敗れ、甲子園での巨人戦は昨季途中から１０試合連続の１点差決着となった。先発のルーカスが立ち上がりに苦戦。先頭から連続四球でピンチを招き、ダルベックに先制３ランを浴びた。４回に４連打で追加点を献上。５回７安打４失点で２敗目を喫し、来日３度目の登板も初