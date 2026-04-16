◇パ・リーグロッテ5−3日本ハム（2026年4月16日ZOZOマリン）ロッテ5年目の八木彬投手（28）が、5回からの2イニングを無失点に抑え勝利投手。これでプロ初勝利を手にした前日から2試合連続で2勝目を手にした。この記録は、球団史上初の快挙となった。試合は3回に2点先制されたが、直後に3得点し逆転。八木が登板した5回は3−3の同点だったが、2イニング目の6回を抑えると、直後に打線が決勝点を奪った。▼ロッテ八木