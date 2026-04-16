猛暑が当たり前になりつつある今、ひんやりとした心地よさを求める方に注目したいのがSHIROの「アイスミント」シリーズ♡今年はさらに進化し、シリーズ史上最強レベルの清涼感を叶える新作が登場しました。肌をケアしながらクールダウンできる、夏の救世主のようなアイテムたちです。 ひんやり続く最強クール処方 「アイスミントボディローションエクストラクール」50mL／2,86