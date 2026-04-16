◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神は投打がかみ合わず今季初の連敗を喫した。カード負け越しも今季初。首位・ヤクルトとの差は1・5に広がった。先発・ルーカスが初回に3失点を喫するなど出鼻をくじかれ、助っ人左腕は5回4失点で降板。打線は初回に佐藤輝の今季4号2ラン、5回に中野の左犠飛で1点差に詰め寄ったが、終盤は巨人の継投にかわされた。この日も1点差で昨年から甲子園での伝統の一戦は10