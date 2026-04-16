◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-3阪神（16日、甲子園球場）巨人が阪神との接戦を制し、先発の田中将大投手が今季2勝目、日米通算202勝目をあげました。初回、ダルベック選手の3ランで3点をもらった田中投手はそのウラ、佐藤輝明選手に2ランホームランを打たれ2点を返されます。それでも巨人は3回、クリーンアップが連打を放ち1点を追加。貴重な追加点を奪います。田中投手は2点リードの5回、3つのヒットで1アウト満塁のピンチを背負