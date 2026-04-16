◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-3阪神(16日、阪神甲子園球場)阪神が巨人に2連敗。開幕6カード目にして今季初の負け越しとなりました。カード2戦目が雨天中止となり、この日は両チームともに予告先発がスライド登板。阪神は加入1年目のルーカス投手が、今季3度目の先発マウンドに上がりました。前回8日のヤクルト戦では5回1失点の力投を披露したルーカス投手でしたが、この日は初回、巨人を相手に先頭から2者連続四球を与え、制球に苦