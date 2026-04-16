1回、先制3ランを放ちナインとタッチするソフトバンク・柳田＝北九州ソフトバンクが快勝した。一回に柳田の3号3ランで先制し、二回に野村の適時二塁打、三回は山川の5号ソロで加点。柳田は七回にも適時打を放って4打点。大津が7回無失点、自己最多の11三振で2勝目。楽天は4連勝でストップ。