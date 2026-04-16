フジテレビの新音楽番組「ＳＴＡＲ」が１６日にスタートした。冒頭、司会の上垣皓太朗アナウンサー（２５）と、ナビゲーター役の歌手あのが左右から駆け寄って並んだ。上垣アナが「さあ、こんばんは…」と言った瞬間、肩がふれる距離だったことに、あのが上垣アナを押しながら「近くないですか」と突っ込んで笑わせた。上垣アナが「たしかに…ちょっと近すぎましたかね、すみません」と笑いながら、再び、ベテランアナのよう