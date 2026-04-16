札幌市の羊ヶ丘展望台にクラーク博士像が建てられてから、４月１６日で５０年を迎えました。記念イベントには多くの人が訪れ、それぞれの“大志”を抱いていました。（吉岡記者）「Boys,be ambitious！クラーク博士像は５０年前のきょう、ここに建てられました」札幌市の羊ヶ丘展望台では５０周年を記念したイベントが開かれました。１６日は入場無料デーとなり、多くの人が訪れていました。クラーク博士