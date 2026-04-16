ＪＲ東海は１６日、客を乗せて走る新幹線に検査装置を搭載し、線路や架線の検査も行う新型車両の名称を「ドクターＳ」にすると発表した。黄色い車体が特徴だった新幹線検査専用車両「ドクターイエロー」の業務を引き継ぐ。２０２７年１月から１６車両の４編成が運用を始める。最新型車両「Ｎ７００Ｓ」に検査装置をのせて走る。一般の旅客用と同様に外観は白地に青い線が入ったデザインを基調とするが、ドクターイエローの後継