【モデルプレス＝2026/04/16】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、4月23日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。【写真】話題沸騰5人組アイドルの裏側 Snow Manとのエピソードも◆M!LK＆Adoら豪華アーティスト登場「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokな