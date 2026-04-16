モデルの亜希さんが、2026年4月15日にインスタグラムのストーリーズを更新。元夫の清原和博さんの写真を投稿した。「そもそも性格も合わないか 固まっとるで」亜希さんは4月14日、57歳の誕生日を迎えた。4月15日に更新したストーリーズでは、「祝！ 寿！ HAPPY BIRTHDAY マダムあきさん！！」「ママへ おたんじょうびおめでとう」とのメッセージを添えたバースデーケーキを前に、楽しげな自身の写真を公開。「60歳まで後3年 まずは