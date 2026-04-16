藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。4月11日（土）の放送は、プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さんが登場！ 3月に開催された「第6回ワールド・ベースボール・クラシック」（以下、WBC）を振り返っていただきました。本記事では、今