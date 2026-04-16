ドラマや映画に登場する料理は、食べ物である前に「小道具」だ。そのキャラクターがどんな人物で、どんな感情でその料理を作ったのか。そこまで考えて初めて、一皿が完成する。500本以上の映像作品に携わってきたフードコーディネーターのはらゆうこさんが、クックパッドのポッドキャスト番組『ぼくらはみんな食べている』後編で語ってくれました。 500本の現場を知るフードコーディネーター はらゆうこさんはフードコーディ