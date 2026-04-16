◆小橋建太完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」（１６日、後楽園ホール）元プロレスラーの小橋建太が１６日、後楽園ホールで完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」を開催した。株式会社東京ドームとタッグを組み、昨年に続き後楽園ホール創業記念日となる４月１６日の開催。小橋は、毎年、恒例のスペシャル・トークバトルで新日本プロレスの棚橋弘至社長とリング上で対談した。今