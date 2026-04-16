息子がインフルエンザにかかってしまった！でもそのとき、真っ先に頭をよぎったのは…俺にうつったら大変だ!?帰宅後も、旦那さんは目の前で苦しんでいる奥さんと息子を見て見ぬふり。“俺にうつらない”ことを最優先に行動してしまうのです…。>>【まんが】子どもの看病は妻の役目？(ウーマンエキサイト編集部)